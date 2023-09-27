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توقيع اتفاقيات وإطلاق منصة تعليمية على هامش قمة الأمن السيبراني

9/27/2023 9:14:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -وقع المركز الوطني للأمن السيبراني، ثلاث اتفاقيات تعاون على هامش قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني، التي نظمها بالشراكة مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج).
وحسب بيان للمركز اليوم الأربعاء، وقعت الاتفاقيات مع المركز الوطني المصري، ومجموعة مدينة العقبة الرقمية، والمركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني وفريق الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني الوطني.
كما تم خلال القمة التي حضر افتتاحها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إطلاق منصة "زيرو تو هيرو" التعليمية من قبل شركة جرين سيركل.

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