توقيع اتفاقيات وإطلاق منصة تعليمية على هامش قمة الأمن السيبراني

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري -وقع المركز الوطني للأمن السيبراني، ثلاث اتفاقيات تعاون على هامش قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني، التي نظمها بالشراكة مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج).
وحسب بيان للمركز اليوم الأربعاء، وقعت الاتفاقيات مع المركز الوطني المصري، ومجموعة مدينة العقبة الرقمية، والمركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني وفريق الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني الوطني.
كما تم خلال القمة التي حضر افتتاحها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إطلاق منصة "زيرو تو هيرو" التعليمية من قبل شركة جرين سيركل.
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