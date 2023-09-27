السودان يختار وداعاً جوليا لتمثيله في الأوسكار

MENAFN - Al Wakeel News)أعلنت اللجنة الوطنية السودانية عن اختيار الفيلم الروائي "وداعاً جوليا"، للمخرج محمد كردفاني والمنتج أمجد أبوالعلاء، لتمثيل البلاد رسمياً في جوائز الأوسكار فئة أفضل فيلم دولي لعام 2023 ، ووقع الاختيار على الفيلم بالإجماع من جميع أفراد اللجنة، ومن المقرر أن ينطلق الفيلم تجارياً في دور العرض المصرية ابتداءً من 25 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.



ومن المنتظر أن يخطو الفيلم أولى خطواته عربياً، حيث ينافس في الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة وجائزة سينما من أجل الإنسانية بحضور المخرج والمؤلف محمد كردفاني، والأبطال إيمان يوسف وسيران رياك ونزار جمعة، إلى جانب فردين من فريق إنتاج الفيلم.

MTV