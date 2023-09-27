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السفير الفرنسي لدى النيجر غادر نيامي

9/27/2023 9:14:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - غادر السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيتيه، الذي كان يطالب العسكريون الحاكمون برحيله منذ أسابيع عدة، العاصمة نيامي صباح اليوم الأربعاء، حسبما ذكر مصدر دبلوماسي في السفارة الفرنسية ومصدر مقرّب من وزارة الداخلية في النيجر.


وقال المصدر الدبلوماسي: ((غادر السفير وستّة من معاونيه نيامي قرابة الساعة الرابعة (03:00 بتوقيت غرينتش) من صباح اليوم الأربعاء)).

وأكّد المصدر الوزاري ذلك، مشيراً إلى أن الطائرة التي تقلّهم اتجهت إلى تشاد.

الشرق الأوسط

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