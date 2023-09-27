السفير الفرنسي لدى النيجر غادر نيامي

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - غادر السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيتيه، الذي كان يطالب العسكريون الحاكمون برحيله منذ أسابيع عدة، العاصمة نيامي صباح اليوم الأربعاء، حسبما ذكر مصدر دبلوماسي في السفارة الفرنسية ومصدر مقرّب من وزارة الداخلية في النيجر.
وقال المصدر الدبلوماسي: ((غادر السفير وستّة من معاونيه نيامي قرابة الساعة الرابعة (03:00 بتوقيت غرينتش) من صباح اليوم الأربعاء)).
وأكّد المصدر الوزاري ذلك، مشيراً إلى أن الطائرة التي تقلّهم اتجهت إلى تشاد.
الشرق الأوسط
MENAFN27092023000208011052ID1107151840
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.