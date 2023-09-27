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مجلس الشيوخ الأمريكي يطرح حلاً موقتاً لأزمة الموازنة

9/27/2023 9:14:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وضع مجلس الشيوخ الأمريكي، مسودة مقترح للموازنة، لمدة قصيرة في اللحظات الأخيرة، فيما يمر الوقت أمام الكونغرس لتجنّب إغلاق جزئي للإدارات الحكومية، رغم أن احتمالات تمريره في مجلس النواب الأمريكي تبقى ضئيلة.


وقبل أيام فقط من حلول مهلة 30 أيلول الحالي النهائية، أيّد زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل المسودة التي ستبقي المؤسسات الحكومية مفتوحة.
وقال ماكونيل إن: "إغلاق الحكومة من أجل نزاع على الموازنة لن يعزز الموقع السياسي لأي طرف".


وأضاف: "كل ما سيؤدي إليه هو تجميد تحقيق تقدّم مهم كما أنه يثير قلق ملايين الأميركيين".


ولم ترد أي مؤشرات فوراً على أن الجمهوريين في مجلس النواب المنقسمين فيما بينهم والذين يقفون وراء الخلاف المرتبط بالتمويل الحكومي، سيعتمدون المُقترح في حال أقره مجلس الشيوخ.

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