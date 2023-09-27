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بونوتشي: تمنيت الاعتزال في يوفنتوس.. ولكن!

9/27/2023 9:14:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي أنه كان يتمنى إنهاء مسيرته الكروية في صفوف يوفنتوس، بدلا من الرحيل وخوض تجربة الاحتراف في صفوف يونيون برلين الألماني.
ووقع بونوتشي للفريق الألماني لمدة موسم واحد، مع خيار التمديد لموسم إضافي، حيث يشارك معهم في البوندسليجا ودوري أبطال أوروبا.
وقال بونوتشي خلال تصريحاته لصحيفة "كيكر" الألمانية: "بصراحة تامة، لم تكن مغادرة إيطاليا جزءا من خططي".
وأردف: "يوفنتوس كان حياتي. كنت أعتقد أنني سأنهي مسيرتي معه، لكني لا أريد التحدث عنهم الآن".
وأضاف: "أردت الخروج من منطقة راحتي، وتجربة ثقافة جديدة ولغة ونمط حياة جديد. كنت أريد هذه التجربة والآن أنا أركز على ذلك".
وتابع: "بالطبع، من الصعب جدًا فهم اللغة، بينما النمط الحياتي وحتى كرة القدم مختلفة. في البوندسليجا تتقدم الفرق أكثر، لذلك علينا تغطية المساحة خلف الخط الدفاعي".
وعن إمكانية عودته من جديد لصفوف المنتخب الإيطالي، أجاب: "تحدثت مع سباليتي منذ أسبوعين. قال إنه سيتعين على اللعب في العديد من المباريات إذا كنت أرغب في العودة إلى منتخب إيطاليا".
واستطرد: "أعلم أنه من الصعب، لكن هدفي الرئيسي هو أن أتمكن من المشاركة في اليورو".

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