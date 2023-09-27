مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - ناشد المواطن إبراهيم سليمان الشبيلات، أهل الخير، بضرورة التبرع بالدم من زمرة (+O- ، O) باسم نجله الطفل مصطفى المصاب بمرض لوكيميا الدم والذي يرقد على سرير الشفاء في مركز الحسين للسرطان.
وقال الشبيلات إن التبرع بالدم يكون في بنك الدم التابع لمركز الحسين للسرطان من خلال الرقم الطبي (236419).
للتواصل مع ذوي المريض: 0795577024
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