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يوتيوب ميوزك بدلاً من غوغل بودكاست في 2024

9/27/2023 8:12:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلق يوتيوب ميوزك رسمياً دعماً لملفات البودكاست الصوتية والمرئية في وقت سابق من هذا العام، مما يشير ببطء إلى "الموت النهائي" لتطبيق بودكاست الأصلي من غوغل.
وأكدت غوغل اليوم هذه الأخبار، معلنة أنه سيتم إيقاف خدمة غوغل بودكاست في عام 2024.


وفي منشور، أعلن فريق يوتيوب أنه سيزيد استثماراته في البودكاست، مما يجعله وجهة أفضل للمعجبين ومقدمي البودكاست.

وكجزء من هذه العملية، سيوقف يوتيوب خدمة Google Podcasts، ومن المقرر أن يتم هذا الترحيل في وقت لاحق من عام 2024، دون تحديد تاريخ محدد.


وصرح فريق يوتيوب أنه سيوفر أدوات لمساعدة مستخدمي Google Podcasts على الانتقال إلى يوتيوب ميوزك، مثل القدرة على إضافة خلاصات RSS للبودكاست إلى المكتبة. وقد تم بالفعل إثارة هذه الخطوة الشهر الماضي، خلال مؤتمر حركة البودكاست.

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