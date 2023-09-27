لقاء أردني ياباني يجمع بين السفارة اليابانية ومجموعة العبدلي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اجتمع رئيس مجلس إدارة شركة العبدلي للاستثمار والتطوير، عامر الفايز، بالسفير الياباني في الأردن، أوكوياما جيرو، وذلك في إطار زيارته للشركة.

وقد جاء هذا اللقاء الثنائي تأكيداً على اهتمام سفارة اليابان المستمر بتأسيس علاقات متينة بين اليابان والأردن ضمن جميع القطاعات الحيوية في المملكة، وعلى الجدية في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والاستثمارية التي تقود لمشاريع مشتركة، لا سيما في القطاعات الواعدة التي تتضمنها خطة التحديث الاقتصادي.



وكان الطرفان قد تباحثا خلال اللقاء حول فرص التعاون والاستثمار المتاحة، خاصة في ظل الاستعدادات التي يواصلها العبدلي لإطلاق المرحلة الثانية بمساحة تفوق المساحة التي تم تكريسها لإنجاز المرحلة الأولى، مع مرونة كبيرة في تخصيص مساحات المشاريع حسب تطورات خطط الاستثمار.



كذلك، فقد تمت مناقشة مميزات البيئة الاستثمارية في المملكة، مع تسليط الضوء على تجربة العبدلي في توفير بيئة معاصرة تتسم بتوظيف التكنولوجيا والبنية التحتية المتطورة لتقديم المزايا المحفزة للأعمال، ضمن وجهة حيوية وذات استخدامات متعددة تلبي مختلف متطلبات الحياة، وتقدم قيمة كبيرة وعوائد مجزية للمستثمرين ضمنها، وغيرها من المواضيع الهامة.