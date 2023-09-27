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يوفنتوس يصالح جماهيره على حساب ليتشي

9/27/2023 8:12:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تغلب فريق يوفنتوس على ضيفه ليتشي بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء، وذلك في افتتاح منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.


ويدين فريق "السيدة العجوز" بالفضل في انتصاره لمهاجمه البولندي أركاديوش ميليك، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد لأصحاب الأرض بحلول الدقيقة 57 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "اليانز ستاديوم" بمدينة تورينو.
وصالح فريق يوفنتوس جماهيره، بعد خسارته أمام مضيفه ساسولو (2-4) في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة ويتقدم إلى مركز الوصافة في جدول ترتيب الدوري "الكالتشيو" بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.
بينما يشغل نادي ليتشي المركز الرابع على سلم الترتيب الدوري حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

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