رونالدو يعلن زواجه بعارضة الأزياء سيلينا لوكس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - احتفل أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدو نازاريو ومالك نادي بلد الوليد بزفافه من عارضة الأزياء سيلينا لوكس.ولن يكون الزفاف الأول للظاهرة رونالدو بل الثالث، وجاء بعد علاقة عاطفية دامت لمدة 7 سنوات، وأقيم الحفل الثلاثاء، في كنيسة بجزيرة إيبيزا في إسبانيا، بالقرب من المكان الذي يمتلك فيه نجم كرة القدم المعتزل منزلا.وبدأت علاقة النجم البرازيلي البالغ 47 عاما بعارضة الأزياء البرازيلية سيلينا لوكس في عام 2016، وهو يكبرها بحوالي 14 عاما.وسبق لرونالدو أن تزوج من ميلين دومينجيز في عام 1999 وانفصل عنها في عام 2003، ولديهما ابن يبلغ 23 عاما.



وقامت زوجة الظاهرة السابقة بتهنئته بعد زواجه بسيلينا وكتبت: "أنا سعيدة من أجلكما، بارك الله فيكما وحفظكما دائما، حب للأبد".



بعد ذلك التقى مهاجم برشلونة السابق بالعارضة البرازيلية دانييلا سيكاريلي، ليعلن زواجه منها في حفل ضخم عام 2005، قبل أن ينفصلا بعد 3 أشهر فقط من إتمام الزفاف.



بعد ذلك ارتبط مهاجم ريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي الأسبق بماريا بياتريس أنتوني لمدة 4 سنوات، تحديدا منذ عام 2008 حتى عام 2012، وأنجب منها ماريا صوفيا، 14 عاما، وماريا أليس، 12 عاما.

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