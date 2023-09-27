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ناقد رياضي يكشف فرص إعادة مباراة الزمالك والمقاولون

9/27/2023 8:12:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علق الناقد الرياضي المصري، أحمد عبد الباسط، على طلب نادي الزمالك بإعادة مباراته ضد فريق المقاولون العرب التي جمعتهما الاثنين، ضمن الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وتعادل نادي الزمالك مع ضيفه المقاولون العرب (1-1)، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثانية للدوري الممتاز.
وطالبت إدارة نادي الزمالك بإعادة مباراته ضد المقاولون لوجود أخطاء في تطبيق القانون، وإحالة حكم المباراة إلى التحقيق ومنعه من إدارة أي مباراة أخرى للفريق.

وكتب الناقد أحمد عبد الباسط، عبر حسابة الشخصي على منصة "X"، قائلا: "فيما يخص طلب الزمالك بإعادة مباراته مع المقاولون: تواصلت مع مسؤولين من لجنة التحكيم والرابطة وقالوا الآتي: حكم الساحة سيد قراره مهما كان رأي حكم الفار.
لا تعاد مباراة بسبب قرارات فنية من الحكم حتى لو كانت خاطئة إلا إذا اعترف الحكم بتعمد ارتكاب الخطأ وهذا لن يحدث".

ملاعب

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