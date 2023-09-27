شركة جورامكو توقع اتفاقية صيانة جديدة مع الخطوط الجوية الفلبينية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، عن توقيع اتفاقية صيانة جديدة مع الخطوط الجوية الفلبينية Philippine Airlines.



وتأتي هذه الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في شهر أيلول من العام الجاري 2023، والتي تم التوقيع عليها كإحدى ثمار مشاركة "جورامكو" في مؤتمر ومعرض آسيا والمحيط الهادئ لصيانة الطائرات MRO Asia Pacific 2023 ضمن جناحها الذي أقامته فيه لأول مرة، امتداداً لتعاونات سابقة جمعت بين الطرفين وكان آخرها التعاون الذي بدء العمل بموجبه في حزيران من العام الجاري 2023، وما أسفر عنه من التسليم الناجح للطائرات الثلاث التي يشملها التعاون من طراز بوينغ 777، والمتفق على إخضاعها لعمليات تعديل على أضلعها الطولانية الرئيسية بشكل متتابع، فضلاً عن عمليات استبدال معدات الهبوط، بالإضافة لعمليات الصيانة الشاملة.



وتتضمن الاتفاقية الجديدة، عمل "جورامكو" على إجراء عمليات الصيانة اللازمة والتعديلات على خمس طائرات إضافية من الطائرات التابعة لأسطول الخطوط الجوية الفلبينية، طراز بوينغ 777.



وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو" فريزر كوري: "سعداء بتعزيز وتوسيع تعاوننا مع الخطوط الجوية الفلبينية ضمن هذه الاتفاقية التي تبرهن من جديد على مكانتنا المرموقة وعملنا الريادي في مجال خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، وعلى الجودة والموثوقية العالية لخدماتنا ذات المستوى العالمي التي نقدمها بمنتهى التميز.

نثق بأن هذا التعاون سيتواصل وسيكون بوابتنا لتعاونات مستقبلية واعدة في المزيد من الأسواق والمناطق الجغرافية، بما يضمن تعزيز حضورنا."