بدء أعمال المراجعة الثالثة للسياسة التجارية الأردنية في جنيف

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بدأت في مقر منظمة التجارة العالمية في مدينة جنيف السويسرية، ولمدة 3 أيام، أعمال اجتماعات المراجعة الثالثة للسياسة التجارية للأردن، وذلك بمشاركة وفد رسمي برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي وبحضور أمين عام الوزارة دانا الزعبي، والمندوب الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى.واستهل الشمالي كلمته الافتتاحية بالتأكيد على التزام الأردن بالنظام التجاري متعدد الأطراف ومراجعة السياسة التجارية كأحد معززات المبادئ الرئيسية لمنظمة التجارية في ضمان الشفافية وممارستها بين الدول الأعضاء.

وأشار إلى أن الأردن أجاب على معظم الاستفسارات الواردة من الدول الأعضاء والتي بلغ عددها 140 سؤالا.



واستعرض الشمالي أبرز التطورات على جميع الجوانب الاقتصادية والتجارية خلال فترة المراجعة (2016 – 2022)، مبيناً أن الأردن تمكّن من الحفاظ على متانة الاقتصاد والالتزام بالنظام التجاري العالمي متعدد الأطراف بالرغم من الأزمات المتتالية والمعيقات التي واجهت سلاسل الإمداد .



وأوضح الشمالي أنه تم إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.



وشدد على الأهمية التي يوليها الأردن لتمكين المرأة اقتصادياً من خلال التعديلات على عدد من التشريعات والإجراءات التمكينية والإصلاحية لدعم المرأة في سوق العمل.