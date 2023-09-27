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هل يكون ميسي ضحية حلم إنتر ميامي؟.. تصريح يثير الجدل

9/27/2023 8:12:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قد يكون الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي ضحية حلم فريقه نحو التتويج ببطولة جديدة هذا العام بعد حسم لقب كأس الدوريات.
ويخوض إنتر ميامي موقعة مرتقبة فجر الخميس ضد هيوستن دينامو، في نهائي بطولة كأس الولايات المتحدة المفتوحة (كأس لامار هانت) في نسختها الـ108.
لكن الفريق مهدد بفقدان خدمات ميسي، حيث لازال يعاني من انزعاجات في العضلة الخلفية للساق اليمنى، وفقا للتقارير.
وفي المؤتمر الصحفي للمباراة، قال تاتا مارتينو: "ميسي تدرب اليوم مع المجموعة في الملعب بعد مغادرة الصحفيين ووسائل الإعلام".
وأضاف: "سننتظر حتى آخر لحظة لمعرفة كيف يشعر ميسي، سننتظر حتى الغد لاتخاذ قرار بشأن مدى توفره وجاهزيته للمباراة".
وأكمل: "جوردي ألبا أقل احتمالية للعب من ميسي في هذا النهائي الذي نريد حسمه للتتويج بثاني بطولة لنا هذا العام".
وعن إمكانية المجازفة بمشاركة ميسي، أنهى مدرب إنتر ميامي تصريحاته قائلا: "يتعلق الأمر بكونها مباراة نهائية، إذا لم يكن كذلك فإننا لن نتحمّل أي مخاطرة، أما إذا كانت مباراة أخرى في الموسم العادي فلن نخاطر به".
من جانبه، صرَّح الإسباني سيرجيو بوسكيتس لاعب الفريق: "ليو متحمس للمشاركة ومحاولة الفوز بلقب، وهو سيتمكن بنفسه من معرفة لأي مدى يمكنه المشاركة".
وأتم: "بالطبع سيكون أمرًا صعبا بالنسبة لنا إذا لم يكن أفضل لاعب في العالم يلعب، لذا سننتظر حتى يوم الغد ونأمل حدوث الأفضل".

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