وزارة التعليم العالي تعلن عن منح دراسية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر عدد من المنح الدراسية ضمن إطار التبادل الثقافي للعام الجامعي 2023-2024 في برنامج البكالوريوس بتخصصات“كليات الهندسة" في جمهورية مصر العربية، بحيث يدرس الطالب في السنة الأولى مواد علمية وبناءً على تحصيله الأكاديمي في السنة الأولى يتم توزيع الطلبة على التخصصات الهندسية المختلفة بداية السنة الثانية.شروط التقديم:



- أن يكون الطالب من الجنسية الأردنية ومن الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية فقط الفرع العلمي، والفرع العلمي (حقل طبي)، الفرع العلمي (حقل هندسي) في الدورتين الصيفية للعام 2023 أو التكميلية للعام 2022-2023.

- ألا يقل معدل الطالب في شهادة الثانوية العامة عن (80%).

- تعبئة الطلب المرفق بالإعلان وارساله بعد تعبئته على البريد الالكتروني التالي : [email protected] وارفاق صورة عن كشف علامات الثانوية العامة بصيغة pdf.

آلية الترشيح:

سيتم ترشيح الطلبة الحاصلين على أعلى معدل في شهادة الثانوية العامة.

 موعد التقديم:

يبدأ موعد تقديم الطلبات للوزارة من خلال البريد الالكتروني التالي : [email protected] اعتباراً من تاريخ 26-9-2023 ولغاية الساعة (3) عصراً من يوم الخميس 28-9-2023.

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