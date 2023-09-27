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فيديو-جورج وسوف يستعد لطرح نجم عالي وتشاركه ديمة قندلفت

9/27/2023 8:11:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يستعد الفنان السوري جورج وسوف لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة، وشوّق جمهوره ومتابعيه لمقطع تشويقي للأغنية عبر حسابه على منصة إكس، وظهرت في الكليب النجمة السورية ديمة قندلفت، في أولى تجاربها في عالم تصوير الأغاني على طريقة الفيديو كليب.
ونشر صاحب لقب "سلطان الطرب" مقطعاً من كليب الأغنية التي تأتي بعنوان "نجم عالي"، وعلّق "اشتقت لفرحتكم بالأغاني الجديدة".
ومن المقرر طرح أغنية "نجم عالي"، مساء الخميس المقبل، وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى.

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