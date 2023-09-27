اشتية تعيين المملكة سفيرًا لها في فلسطين رسالة مهمة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- استقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، سفير المملكة العربية السعودية غير مقيم لدى دولة فلسطين نايف بن بندر السديري.

ورحّب رئيس الوزراء بالسفير الجديد معتبرًا أن تعيين المملكة سفيرًا لها في فلسطين هو رسالة مهمة، وأننا في خندق واحد والعلاقات الفلسطينية السعودية قوية واستراتيجية.

وتابع: "إن نهوض المملكة وتقدمها، هي عافية للمسلمين والعرب وعافية لفلسطين بشكل خاص، ونسعد بالدور السعودي الرائد والمتقدم في الإقليم والعالم، لأن ذلك يدفع بالقضية الفلسطينية للأمام، وسط حالة ازدواجية المعايير الدولية".

وقال رئيس الوزراء: "الأمير محمد بن سلمان يقود ثورةً بيضاء أصبحت محط أنظار الجميع، من خلال تنمية غير مسبوقة بالمملكة والالتفات لطاقات الشباب والنساء وتعزيز أدوارهم، وعبر برامج الإصلاح، وكذلك تعزيز العلاقات الخارجية".

وقال: "الموقف السعودي استثنائي في وضوحه إزاء القضية الفلسطينية، وهناك وفاق على أن مبادرة السلام العربية هي الأساس المقبول لكل الأطراف".

وتابع: "الحكومة الاسرائيلية اليوم انتقلت من الصهيونية العلمانية الى الصهيونية الدينية، لذلك هناك تكثيف الاستيطان، وتكثيف لاقتحامات المسجد الأقصى وعدوانية أكبر وقتل أكثر".

وأوضح رئيس الوزراء: "إسرائيل تشن علينا أربعة حروب، حرب على الأرض بمصادرة الأراضي، وحرب على الإنسان بالقتل وتهجير أهلنا بالقدس وغيره، وحرب على المال باستقطاعات غير قانونية وغير مدققة من أموالنا ما جعلنا على حافة الحافة، واخيرًا حرب على الرواية عبر محاولة تهويد القدس."

وقال رئيس الوزراء: "في الوقت الذي لا نرى فيه أفقًا سياسيًا ولا يوجد هناك شريك في حكومة يمينية متطرفة، نعمل على ترتيب بيتنا الداخلي، نبذل كل جهد لإتمام المصالحة، وكانت آخر الجهود في الجزائر ومصر، وتنفذ أجندة إصلاح متكاملة، تغطي كل الجوانب الإدارية والمال العام والحكم المحلي وغيره، وأجرينا كل الانتخابات الممكنة، من البلديات والغرف التجارية والاتحادات والنقابات المهنية ومجالس الطلبة، ونريد من العالم دعمنا للضغط على إسرائيل لتمكيننا من إجراء الانتخابات العامة في كل محافظات الوطن بما يشمل القدس."

وبحث الطرفان إمكانيات تعزيز التعاون بين البلدين، والدفع نحو مأسسة العلاقة بين البلدين وتعزيز التواصل بين الحكومتين والقطاعين الخاصين.

من جانبه، عبّر السفير السعودي عن سعادته بزيارة فلسطين وامتنانه لحفاوة الاستقبال، ونقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وأكد حرصهما المتواصل على فلسطين وارتباطهما فيها. وأشار إلى أن مبادرة السلام العربية نقطة الارتكاز لأي عملية سلام مستقبلية.