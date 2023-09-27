صورة -“الشاباك” يعلن إحباط مخطط لاغتيال بن غفير

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم الأربعاء، "إحباط مخطط لاغتيال وزير الأمن القومي المتطرف بن غفير بإيعاز من إيران".

وبحسب بيان جهاز الشاباك، فإن اثنين من المعتقلين هما من سكان الداخل المحتل، فيما اعتقل 3 من سكان جنين في الضفة الغربية.

وكشف التحقيق أن أفراد الخلية طلب منهم تهريب أسلحة إلى إسرائيل والضفة، كما طلب منهم التخطيط لاغتيال شخصيات عامة.