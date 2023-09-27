صورة -“الشاباك” يعلن إحباط مخطط لاغتيال بن غفير

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم الأربعاء، "إحباط مخطط لاغتيال وزير الأمن القومي المتطرف بن غفير بإيعاز من إيران".
وبحسب بيان جهاز الشاباك، فإن اثنين من المعتقلين هما من سكان الداخل المحتل، فيما اعتقل 3 من سكان جنين في الضفة الغربية.
وكشف التحقيق أن أفراد الخلية طلب منهم تهريب أسلحة إلى إسرائيل والضفة، كما طلب منهم التخطيط لاغتيال شخصيات عامة.
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