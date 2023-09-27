غالانت في ألمانيا لتدشين أكبر صفقة دفاعية في تاريخ إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) برلين/PNN- يدشن وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، في العاصمة الألمانية برلين، أكبر صفقة دفاعية في تاريخ إسرائيل على الإطلاق.

وتبلغ قيمة الصفقة 3.5 مليار دولار، وستتضمن بيع منظومة "حيتس 3" الصاروخية الدفاعية لألمانيا، بحسب بيان صادر عن مكتب الوزير الإسرائيلي.

وذكر البيان، أن الزيارة ستتضمن التوقيع على إعلان مشترك مع نظيره الألماني، بوريس بيستوريوس، لتعزيز العلاقات الأمنية بين إسرائيل وألمانيا.

من جهة أخرى أوردت صحيفة "إسرائيل اليوم" تقريرًا صادرًا عن "معهد دراسات الأمن القومي" (INSS) أوصى الحكومة بالسعي لإبرام اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة.

وتنص التوصية على أن الاتفاق يجب أن يقتصر على التهديدات القصوى والوجودية، وعلى منطقة الشرق الأوسط، نظرًا للظروف الإستراتيجية المتغيرة والتهديدات على مستقبل العلاقات، خاصة قضية النووي الإيراني بالإضافة إلى إمكانية التسلح النووي الإقليمي المتعدد الأطراف.

وتضمنت التوصية حماية الاتفاق الأمني - على المدى البعيد - العلاقات الخاصة التي تربط إسرائيل بالولايات المتحدة، والتي تشكل ركيزة أساسية لسياسة الأمن القومي".