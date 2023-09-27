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إحياء ذكرى المولد النبوي في رحاب المسجد الأقصى

9/27/2023 8:11:30 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- أحيت إدارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس، ذكرى المولد النبوي الشريف في رحاب المسجد الأقصى المبارك، بمشاركة آلاف المواطنين القادمين من مختلف أرجاء الوطن وعدد من الدول الإسلامية.

وتخلل الاحتفال عدة كلمات وقصائد وأناشيد دينية تقدمها فرقة الأقصى للأناشيد والمدائح النبوية، وتُليت القصة النبوية الشريفة في قبة الصخرة المشرفة.

وتناول المتحدثون في كلماتهم سيرة النبي محمد العطرة عند ولادته ودعوته وهجرته ومراحل حياته المختلفة.

وتتقاطع ذكرى المولد النبوي مع الذكرى الـ23 لتصدي المصلين العُزل لاقتحام المتطرف شارون باحات المسجد الأقصى، الذي سبق مجزرة الأقصى الثانية، وأشعل انتفاضة الأقصى عام 2000.

وشهدت مدينة القدس عموما ومحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى على وجه الخصوص، إجراءات أمنية مشددة وتضييقات بحق السكان والزوار تزامنا مع أجواء الاحتفال بالمولد النبوي.

ورغم تضييق الاحتلال، توجه الآلاف إلى المسجد الأقصى، وشهدت المعابر المؤدية إلى مدينة القدس اكتظاظا كبيرا بالمواطنين الراغبين في الحضور إلى المسجد الأقصى من أجل إحياء ذكرى المولد النبي فيه.

واكتظت أسواق البلدة القديمة بالمتسوقين القادمين من مختلف أرجاء فلسطين، وشهدت حركة تجارية نشطة، بعد أن أغلقها الاحتلال في الأسابيع الأخيرة بشكل كبير لتسهيل اقتحام المستوطنين للبلدة القديمة.


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