وينسلاند: الوضع في غزة خطير ويجب تجنب صراع آخر

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- أعرب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، اليوم الأربعاء، عن "قلقه البالغ إزاء تصاعد التوتر في غزة وما حولها".
وقال في تغريدة عبر منصة "اكس" (تويتر) إن "الوضع داخل قطاع غزة خطير ويجب تجنب صراع آخر ستكون له عواقب وخيمة على الجميع، وإن شعب غزة عانى بما فيه الكفاية ويستحق أكثر من مجرد العودة إلى الهدوء".
وأضاف أن "الأمم المتحدة تعمل مع جميع الأطراف المعنية لتحسين حياة الناس في غزة، وخاصة الفئات الأكثر ضعفا".
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