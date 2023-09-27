وينسلاند: الوضع في غزة خطير ويجب تجنب صراع آخر

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- أعرب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، اليوم الأربعاء، عن "قلقه البالغ إزاء تصاعد التوتر في غزة وما حولها".

وقال في تغريدة عبر منصة "اكس" (تويتر) إن "الوضع داخل قطاع غزة خطير ويجب تجنب صراع آخر ستكون له عواقب وخيمة على الجميع، وإن شعب غزة عانى بما فيه الكفاية ويستحق أكثر من مجرد العودة إلى الهدوء".

وأضاف أن "الأمم المتحدة تعمل مع جميع الأطراف المعنية لتحسين حياة الناس في غزة، وخاصة الفئات الأكثر ضعفا".