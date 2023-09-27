بيع فيلا قيد الإنشاء في نخلة جميرا بـ 150 مليون درهم

سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم بيع فيلا في نخلة جميرا قيد الإنشاء بـ 150 مليون درهم، وتبلغ مساحة الفيلا 23789 قدم مربع وبذلك يصل سعر القدم المربع إلى 6395 درهماً.

وبلغ إجمالي المبيعات المسجلة اليوم لدى الدائرة حتى الآن أكثر من مليار درهم لـ 306 صفقات بيع.