بيع فيلا قيد الإنشاء في نخلة جميرا بـ 150 مليون درهم

بيع فيلا قيد الإنشاء في نخلة جميرا بـ 150 مليون درهم
التاريخ
9/27/2023 8:00:18 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم بيع فيلا في نخلة جميرا قيد الإنشاء بـ 150 مليون درهم، وتبلغ مساحة الفيلا 23789 قدم مربع وبذلك يصل سعر القدم المربع إلى 6395 درهماً.
وبلغ إجمالي المبيعات المسجلة اليوم لدى الدائرة حتى الآن أكثر من مليار درهم لـ 306 صفقات بيع.
MENAFN27092023000110011019ID1107151451
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.