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مدفوعات الواردات الروسية باليوان الصيني تقفز إلى 20 %

9/27/2023 8:00:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أظهرت دراسة مصرفية أن الواردات الروسية التي يتم سداد فواتيرها باليوان الصيني، ارتفعت إلى 20 % في 2022، من 3 % قبل عام، بعدما أدت حرب أوكرانيا إلى إطلاق حزم من العقوبات، جعلت البلاد غير قادرة على الوصول إلى النظام المالي العالمي.

ووفقاً لدراسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فإن الزيادة الحادة تعكس ابتعاداً عن إجراء المعاملات بالدولار واليورو، التي انخفضت المدفوعات بهما خلال نفس الفترة إلى 67 % من 80 %.

وبحسب الورقة البحثية التي أعدها الخبيران الاقتصاديان، ماكسيم تشوبيلكين وبياتا جافورشيك، فإنه «بعد الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، وقيام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وعدد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى، بفرض عقوبات اقتصادية، أصبحت فاتورة الواردات الروسية يتم سدادها باليوان بشكل متزايد».

وقال كاتبا الورقة، إن المدفوعات باليوان مثلت 63 من الواردات من الصين بنهاية عام 2022، ارتفاعاً من نحو الربع العام السابق عليه.

كما زاد استخدام اليوان الصيني في التجارة مع روسيا بالنسبة لدول ثالثة لم تفرض عقوبات اقتصادية، لكن لديها خط مقايضة عملات مع بنك الشعب الصيني، مثل منغوليا وطاجيكستان.

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