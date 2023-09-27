إشهار كتاب أصول التشريع في الأردن للدكتور الجنيدي

MENAFN - Khaberni) خبرني - احتضنت دائرة المكتبة الوطنية مساء أمس الثلاثاء، حفل إشهار كتاب "أصول التشريع في الأردن: الصلاحيات الدستورية والرقابة والقواعد الناظمة"، للباحث الدكتور سيف زياد الجنيدي، وسط احتفاء استثنائي من مشاركين بوصفهم الكتاب" محفزا بعمق وتجديدا لقراءة المسار التشريعي، نحو إنتاج حالة "مثاقفة" بين التشريع والمجتمع والسلطة والدستور.

وبحضور لفيف من القانونيين والحقوقيين والأهل والأصدقاء، قال العضو المؤسس السابق في المحكمة الدستورية أ.د. محمد الغزوي الذي أدار الاحتفالية، إن الكتاب يعدّ إنتاجا معرفيا فريدا في مسار دراسة أصول التشريع في الأردن، منوها أيضا إلى أهمية التعديل الدستوري الذي جرى في 2011، وتحديدا في المادة 128 من الدستور التي قال إنها "نموذج" في تاريخ مسار التعديلات الدستورية.



و قدمّ البروفيسور

أنطوان مسرّة، العضو السابق في المجلس الدستوري اللبناني، قراءة في الكتاب الذي قال إنه منتج معرفي "ممزوج بالخبرة وكتاب من نوع آخر"، ويدخل في باب التجديد في قضية التشريع، في الوقت الذي يشهد العالم " فيه أزمة تشريع وشكل من أشكال المخادعة القانونية".



ونوّه مسرّة وهو رئيس كرسي "اليونيسكو" لدراسة الأديان المقارنة والوساطة والحوار في جامعة القديس يوسف في بيروت، إلى تمييز الكتاب بين القانوني والحقوقي من خلال النماذج العملية المطروحة، والتساؤلات العميقة حول معنى التشريع والمعايير الدستورية والمقاربة الحقوقية في هذا الإطار التي أنتجت "كتابا مُجَدّدا مقرونا بالأصالة".



ورأى مسّرة، بأن الكتاب كصيغة مطوّرة عن أطروحة الدكتوراة للجنيدي في الجامعة اللبنانية، "يفتح مسارا في "دولة الحق، وهو مسار ملازم بطبيعته لمفهوم الدولة المولِجة في جوهرها في فاعلية القانون"، قائلا دون تردد حول الجنيدي "خلال أكثر من نصف قرن في التعليم، كان من أكثر

الطلاب المميزين

الذين عرفتهم خلال خمسين سنة".



ويتضمن الكتاب وفقا لمسرّة، ملاحظات وخلاصات جوهرية حول المثاقفة الحقوقية لطبيعة النظام الملكي الدستوري في المملكة، كما يتضمن تحليلا معمقّا للمادة 128 من الدستور الأردني، التي وصفها بأنها "من أرقى الاجتهادات الدستورية في العالم."



ويطرح الكتاب، قراءات بحثية عملية في مسار إقرار حزمة تشريعات أردنية مثل قانون التقاعد المدني المعدّل

لسنة 2014 وقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، فُصّلت من خلال بابين اثنين حيث يقدّم الباب الأول قراءة في الصلاحية الدستورية المشتركة في التشريع وأثر الالتزامات الدولية على الصلاحية التشريعية، ودراسة حالة قانون ضريبة الدخل لسنة 2018، فيما يناقش الباب الثاني فعالية الرقابة على دستورية القوانين من خلال القضاء الدستوري والقرارات التفسيرية على صلاحية التشريع ونوعه، إضافة إلى قراءة منهجية في فعالية القوانين وضمان تطبيقها، في إطار المعايير الحقوقية للتشريع.



من جهتها، قالت عضوة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، والأكاديمية الدكتورة وفاء الخضرا، إن الكتاب "يدخل في عقل القانون" من منظور سوسيولوجي وكذلك أنثروبولوجي، في سياقين رئيسين هما "السياق الحقوقي وسياق الحوكمة."



وتتجلى أهمية الكتاب، وفقا للخضرا، بما يقدمه من "مثاقفة بين التشريع والمجتمع والسلطة والدستور"، ومناقشة آلية التحليل التفاعلية بين كل هذه الأطر وتأثير ذلك في بنية المجتمع وأمنه إحقاقا للتعايش السلمي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلى جانب المناداة بالمعايير الدولية مع مراعاة خصوصية المعايير الداخلية.



وفي تعقيبه على المداخلات، قدم الجنيدي 5 رسائل أراد قولها في هذا المؤلَف، هي أن القانون هو ضمانة، وأن أفضل معنى لسيادة القانون أن يتولد في قلب الإنسان الطمأنينة لسماعه كلمة القانون، وأن الاستمرار في تعديل القوانين هروب عن الواقع، إضافة إلى أن سمو الدستور بالتطبيق لا بالتفسير مؤكدا على أهمية اتباع مسار مثاقفة دستورية واضحة في آليات التشريع.

