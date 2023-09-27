الحغبير يفتتح معرض JOHOME للمستلزمات المنزلية في مكة مول

MENAFN - Khaberni) خبرني - افتتح رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبيرمساء الثلاثاء ، بحضوروفد كبير من رجال الاعمال السعوديين، فعاليات معرض JOHOME للمستلزمات المنزلية المخصص للبيع المباشر وللتعاقدات التجارية في المركز الأردني للمعارض الدولية / قاعات مكة مول.

وبشارك في المعرض الذي تنظمه غرفة صناعة عمان ويستمر حتى يوم السبت القادم، عدد كبير من الشركات الصناعية الأردنية العاملة في مجال صناعة

المنظفات والمعقمات، الورق الصحي

والبياضات، مستحضرات التجميل، الأدوات المنزلية البلاستيكية والتجهيزات المنزلية الكهربائية.

ويشتمل المعرض الذي يفتح أبوابه يوميًا من الثالثة عصرًا وحتى الحادية عشرة ليلاً، ويستهدف تجار الجملة والمفرق في الأردن والمنطقة العربية، حيث تم تخصيص اوقات خاصة لزيارة التجار، فيما سيتم تخصيص الفترة من الخامسة مساء وحتى الحادية عشرة مساء للجمهور، كما سيقام ضمن فعاليات المعرض بانوراما الصناعة الأرنية التي تتضمن عرضا فنيا يظهر قوة الصناعة الأردنية، اضافة الى توزيع جوائز

قيمة على مدار الساعة لزوار المعرض، كما سيقام خلال المعرض ركنا للأطفال مع فريق متخصص وكذلك ركنا للضيافة يتضمن تقديم عينات مجانية من المنتجات الغذائية والحلويات الأردنية، و سيكون الدخول للمعرض بالمجان.