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نمو الصين الاقتصادي وأسعار الفائدة تتلاعب بالأسهم الأوروبية واليابانية

9/27/2023 7:29:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف اليوم الأربعاء وسط استمرار مخاوف بشأن النمو الاقتصادي في الصين وأخرى بشأن إبقاء البنوك المركزية لأسعار الفائدة مرتفعة لوقت أطول.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة خلال التداولات وفي مساره لمواصلة خسائره لجلسة خامسة كما هبط المؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة.
وتراجع سهم إتش اند إم بنسبة واحد بالمئة بعد أن قالت الشركة إن المبيعات تراجعت في سبتمبر، لكنها سجلت ارتفاعاً أكبر من المتوقع في الأرباح الفصلية بسبب خفض النفقات. وهبطت أسهم إن.إن جروب بما يقارب سبعة بالمئة.

اليابان

أغلق المؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع وتعافى من أدنى مستوى في شهر مع اقتناص مستثمرين لأسهم‭ ‬شركات لضمان الحصول على حصص من توزيعات أرباحها.

وصعد نيكاي 0.18% إلى 32371.90 نقطة بعد أن تراجع إلى 31960.32 نقطة وهو أدنى مستوى منذ 28 أغسطس.
وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.32% إلى 2379.53 نقطة.

واحتاج مستثمرون إلى شراء أسهم بنهاية الجلسة حتى يكون لهم الحق في الحصول على توزيعات من أرباح الشركات التي تعتبر سبتمبر نهاية النصف الأول من العام المالي.

وعوضت شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق خسائر مبكرة لتنهي الجلسة على صعود 1.74% مما قدم أكبر دعم لنيكي.

وارتفع سهما شركتي دايتشي سانكيو وتشوجاي للصناعات الدوائية 3.52% و4.07% على التوالي. وصعد قطاع الأدوية 1.72% ليصبح الأفضل أداءً بين القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو.

لكن سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو تراجع 1.52% مما شكل أكبر ضغط على المؤشر نيكاي.

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