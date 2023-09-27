90 مليار دولار قيمة «أوبن إيه آي» في صفقة بيع أسهم محتملة

أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، بأن شركة «أوبن إيه آي»، مبتكرة تطبيق «تشات جي بي تي»، دخلت في محادثات مع مستثمرين حول صفقة بيع محتملة لأسهم ستقفز بتقييم الشركة الناشئة، لما يتراوح من 80 مليار دولار إلى 90 مليار دولار.

نقلت الصحيفة عن أشخاص، لم تسمهم، على دراية بالمناقشات، قولهم إن مثل هذا التقييم سيقترب من 3 أضعاف قيمة شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة بوقت سابق من العام الحالي.

الصفقة ستسمح للموظفين ببيع أسهمهم الحالية، عوضاً عن إصدار الشركة أسهماً جديدة لزيادة رأس المال، بحسب الصحيفة. أوضح الأشخاص أن «أوبن إيه آي»، بدأت تحث المستثمرين على الدخول في الصفقة، رغم أن الشروط ما زالت قابلة للتعديل.

يعني بلوغ «أوبن إيه آي» تقييماً لا يقل عن 80 مليار دولار، أنها ستصبح واحدة من أكبر الشركات الناشئة من حيث القيمة حول العالم.

استثمرت شركة «مايكروسوفت» 13 مليار دولار في «أوبن إيه آي»، التي شارك في تأسيسها سام ألتمان. ذكرت بلومبرغ أنها في طريقها لتحقيق إيرادات سنوية بقيمة مليار دولار، إذ تستخدم الشركات التكنولوجيا الداعمة لتطبيق «تشات جي بي تي».

تُعد «أوبن إيه آي» واحدة من عدد محدود من الشركات الرائدة بمجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي يمكنها إنشاء محتوى، بداية من مقاطع فيديو، إلى كتابة أشعار بواسطة عدد ضئيل من أوامر المستخدم البسيطة. منذ ظهور «تشات جي بي تي» للمرة الأولى في نوفمبر الماضي، تعاونت «أوبن إيه آي» مع مؤسسات، بداية من الشركات الناشئة إلى الشركات الكبرى، لدمج التكنولوجيا في أنشطتها التجارية ومنتجاتها.