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سلسلة متاجر تارجت الأمريكية تعتزم إغلاق تسعة فروع

9/27/2023 7:29:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت سلسلة متاجر " تارجت " الأمريكية للتجزئة إن تهديد الجريمة المنظمة التى تستهدف متاجر التجزئة يدفع الشركة حاليا إلى إغلاق تسعة متاجر في أربع ولايات أمريكية.

وأضافت الشركة أمس الثلاثاء أنه من المقرر إغلاق المتاجر في 21
أكتوبر المقبل، بسبب المخاوف على سلامة العاملين والزبائن.

وقالت الشركة في بيان إنها لا تستطيع الاستمرار في العمل في هذه المتاجر، حيث تساهم أعمال السرقة والجريمة المنظمة في عدم استدامة أداء الأعمال في ظل بيئة العمل والتسوق غير الآمنة.

وسوف تغلق الشركة متجرا في سوق نيويورك سيتي في هارلم، في حين ستستمر فى فتح 96 متجرا في السوق، يعمل بهم أكثر من 20 ألف عامل.

وسوف يتم إغلاق متجرين في سياتل، في حين سوف يبقي 22 متجرا مفتوحين، يعمل بهم نحو 4000 عامل.


وقالت الشركة " قبل اتخاذ هذا القرار، لقد استثمرنا بقوة في استراتيجيات الوقاية من السرقة والجريمة المنظمة ومنعها في متاجرنا، مثل إضافة مزيد من أفراد الأمن واستخدام خدمات حراسة خارجية وتطبيق أدوات لردع السرقة، وعلى الرغم من جهودنا، للاسف، نستمر في مواجهة تحديات جوهرية تعيق إدارة متاجرنا بصورة سالمة وناجحة ".

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