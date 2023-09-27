الشركات الإسبانية تفوز بنزاع حكومي أوروبي للإعفاءات الضريبية

حققت الشركات الإسبانية فوزاً جديداً في نزاع مع هيئة مكافحة الاحتكار الأوروبية بشأن مشروعية الإعفاءات الضريبية للشركات المحلية، بما في ذلك بانكو سانتاندير وتليفونيكا اللتين اشترتا حصصاً في شركات أجنبية.

وأبطلت المحكمة العامة التابعة للاتحاد الأوروبي، في الحكم قرار المفوضية الأوروبية الصادر في أكتوبر 2014 لحظر المساعدة، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

يشار إلى أن القضية هي جزء من حملة إجراءات صارمة أوسع من جانب جهات التنظيم الأوروبية التي بدأت قبل أكثر من عقد، عندما بدأت تلك الجهات فحص شكاوى تفيد أن التدابير الإسبانية تمول بشكل غير نزيه موجة شراء من جانب الشركات الوطنية الكبيرة.

وأدت تحقيقات المفوضية إلى ثلاثة قرارات منفصلة، بما في ذلك قرار في 2014 هو محل الخلاف في هذه القضية، وإلى صدور أوامر لإسبانيا لاسترداد المزايا المالية من الشركات ذات الصلة.

وانحازت أعلى محكمة أوروبية في 2021 للمفوضية في أحد التحقيقات، لتؤكد ما توصلت إليه جهات التنظيم التي تفيد أن الإعفاءات الضريبية تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي .