«تشيناليسيس»: دعم الإمارات للابتكار يحفز ازدهار العملات المشفرة

أشاد تقرير «تشيناليسيس» - الشركة الأمريكية المتخصصة في تحليلات البلوكتشين - بتعامل حكومة دولة الإمارات مع العملات المشفرة، معتبراً أنها «واحدة من مراكز العملات المشفرة الرائدة في العالم، وذلك بفضل لوائحها الصديقة للابتكار وموهبتها في جذب رواد الأعمال المتمرسين في مجال التكنولوجيا المالية».

وأشار التقرير إلى مجموعة من الإصلاحات الحكومية كأسباب لازدهار العملات المشفرة في الإمارات، مشدداً على أن المناطق الاقتصادية الحرة في الإمارات تجتذب المبدعين، وفي الفترة من يوليو 2023 وحتى يونيو 2023، تدفقت معاملات عملات مشفرة بقيمة 35 مليار دولار عبر الدولة.

استراتيجية شاملة

ويرغب العديد من رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية وعمال تعدين البيتكوين في القيام بأعمال تجارية في الإمارات، وفي يونيو 2023، أبدى التوأم الملياردير وينكلفوس، مؤسسا بورصة جيميني، اهتمامهما بتأسيس عمليات في الإمارات، وبعدها افتتحت «بايبيت» و«كريبتو. كوم» مكاتبهما في الإمارات.

ويرى باحثو «تشيناليسيس» أن الإمارات كانت في طليعة ابتكارات العملات المشفرة لسنوات، إذ إنه في 2016، أطلقت مدينة دبي استراتيجية مفصلة لتقنية البلوكشين، حيث امتلكت سلطات دبي رؤية بعيدة المدى لكيفية إعادة تشكيل المدينة باستخدام العملات المشفرة.

وأشاد التقرير أن الاستراتيجية الإماراتية تتميز بشمولها، وتتناول تكوين الشبكة، ونماذج التشغيل وحقوق الملكية الفكرية لمستخدمي blockchain، والعقود الذكية، ومعايير البيانات.

إجراءات تنظيمية

وفي عام 2022، أطلقت دبي هيئة تنظيم الأصول الافتراضية VARA، ذات التوجُه المؤيد للعملات المشفرة، وذكر التقرير أن نهج دبي هو نموذج لموقف أوسع مؤيد للعملات المشفرة من جانب دولة الإمارات، ويستشهد بتدوين سوق أبوظبي العالمي لأول إطار تنظيمي للعملات المشفرة في العالم، مشيراً إلى أنَ المزيد من الإصلاحات أعطت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية والجهات التنظيمية المحلية الأخرى حرية التصرف عندما يتعلق الأمر بالتنظيم وخصصت المناطق الاقتصادية الحرة جانباً.

وفي أبريل 2023، أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع عن بدء استقبال طلبات ترخيص الشركات الراغبة في تقديم خدمات الأصول الافتراضية، وذلك عقب موافقة مجلس إدارة الهيئة على قرار تنظيم مزودي خدمات الأصول الافتراضية. وبناء على القرارات التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة أصبحت كافة الشركات المقدمة لخدمات الأصول الافتراضية والتي تتخذ من الدولة مقراً لها (فيما عدا الشركات المرخصة في المناطق الحرة المالية) مطالبة بتوفيق أوضاعها وتقديم طلب للحصول على الترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع، في حين يتعين على كافة الشركات العاملة في إمارة دبي الحصول على ترخيص من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية VARA بالإضافة إلى موافقة من هيئة الأوراق المالية والسلع وفق إجراءات موحدة بين الهيئة والسلطة تضمن سهولة وسرعة الحصول على الترخيص.

وفي تحليل التقرير، فإن كل هذه الجهود لها تأثير صافٍ، حيث جذب شركات التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية وتعزيز الابتكار، والتي تساعد على توضيح سبب تميز دولة الإمارات بين العديد من الولايات القضائية في جميع أنحاء العالم التي غامرت في مجال العملات المشفرة، بدرجات متفاوتة من النجاح.

تعدين البيتكوين

وأوضح التقرير أنَ "أحد التأثيرات النهائية هو الموقف الإماراتي المؤيد للتشفير والذي ساهم في جذب شركات تعدين البيتكوين، وأشار المعلق جاران ميلرود في يوليو 2023، إلى أن قدرة التعدين التشغيلية في الإمارات زادت إلى 400 ميجاوات، أو 4% من معدل التجزئة العالمي لبيتكوين".

مواقف صارمة

ولا يعني موقف الإمارات أنَ الجهات التنظيمية لديها غير راغبة في اتخاذ موقف صارم، أو أن لديهم أي صبر على الاحتيال أو غيره من المخالفات، ففي أغسطس الماضي، فرضت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية غرامة على بورصة الأصول الرقمية OPNX بقيمة 2.7 مليون دولار لعدم الالتزام بمعايير التسويق والإعلان في الإمارات.

وترى لورا إيناميدينوفا، الشريكة في شركة «إيليمونيتال كابيتال» ومقرها دبي، أنَ المسؤولين المحليين أصبحوا أكثر صرامة في الأشهر الأخيرة تجاه أي محاولات للاحتيال.

وقالت إيناميدينوفا لموقع «بي إن كريبتو» المتخصص في العملات المشفرة: "تُظهر التحركات الأخيرة التي اتخذتها الهيئة التنظيمية في دبي أنها أصبحت أكثر صرامة فيما يتعلق بالعملات المشفرة وبلوكتشين، وهو ما لا يشكل مفاجأة".