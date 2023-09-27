مركز إسعاد الطلبة بجامعة الإمارات ينظم ندوة " طلبة الأمس، روّاد الغد- نحو التميز والتطوع"

(MENAFN
- Iris Media Press Services) العين: نظّمت وحدة العمل التطوعي في مركز إسعاد الطلبة بجامعة الإمارات العربية المتحدة، ندوة تحت عنوان " طلبة الأمس، روّاد الغد- نحو التميز والتطوع" استهدفت الطلاب المُستجدين من مختلف الكليات والتخصّصات الأكاديمية، وقدّمها الدكتور أحمد صالح النقبي، محاضر في الدراسات الإماراتية والجغرافية والتنمية المهنية.
تناول الدكتور النقبي في محاضرته أهمية توسيع نطاق العمل التطوعي، وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، وإيجاد منظومة مُتكاملة ومُستدامة للعمل التطوعي كأحد أهم ركائز التماسك والتلاحم المجتمعي في الدولة، من خلال جذب المتطوعين وإشراكهم في الأنشطة التي تدعم المجتمع على المستويات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بصورة فردية أو جماعية.
كما أبرزت المحاضرة دور العمل التطوعي في إكساب الطالب المهارات والخبرات الحياتية، وصقله لشخصية الطالب، وتنمية حب العمل التطوعي مع التركيز على بناء الشخصية الفردية ومن ثم الانتقال للشخصية العلمية والعملية ودمجها في المجتمع، وكذلك تعزيز الهوية الوطنية.
وأشارت مريم عامر العيسائي، رئيس وحدة العمل التطوعي في مركز إسعاد الطلبة، إلى أهمية توعية الطلبة بشكل دوري حول دور الانخراط في العمل التطوعي خلال الحياة الجامعية، باعتباره فرصة كبيرة لاكتساب الخبرة وللمساهمة في مساعدة المجتمع مما يساهم في صقل شخصياتهم، وتعزيز روح الانتماء لديهم، لتأدية الرسالة الوطنية، وتقديم نماذج متميزة من الطلبة المبدعين في العمل التطوعي.
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