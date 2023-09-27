"أديبك" يختار اجريكو "شريكاً للطاقة" لتوفير طاقة نظيفة للمعرض العالمي من خلال الطاقة الشمسية وطاقة البطاريات

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- Iris Media Press Services) ماسيمو كابرا، المدير العالمي لقطاع الطاقة المتجددة في اجريكو سيتحدث في "أديبك 2023" حول تطبيقات التقاط واستخدام وتخزين الكربون CCUS
دبي، الإمارات العربية المتحدة: 27 سبتمبر، 2023: تشارك اجريكو، المزود العالمي الرائد لحلول الطاقة للفعاليات وقطاعات الطاقة، "شريكاً للطاقة" في نسخة هذا العام من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك"، الأكبر عالمياً في مجال الطاقة.
وتجري فعاليات معرض "أديبك" بين 2 و5 أكتوبر 2023 في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بهدف توحيد جهود القطاعات المختلفة نحو جهد جماعي مسؤول لخفض الانبعاثات بشكل أسرع وضمان استدامة الطاقة المستقبلية، وستسهم اجريكو في توفير طاقة نظيفة وفعالة لمعرض "أديبك" تماشيا مع شعارها "إزالة الكربون أسرع معاً" وذلك من خلال توفير مولدات وطاقة البطاريات والطاقة الشمسية لتشغيل خيمة "أديبك" الخارجية خلال أيام المعرض الأربعة.
وفي معرض تعليقه على هذا قال اوين كول، المدير العام لشركة اجريكو:"مع توجه القطاع الصناعي نحو مستقبل خال من الكربون فهناك زخم متزايد من الحكومات والشركات لاستخدام الغاز والحلول المستدامة في الطاقة، وباعتبارنا شريك الطاقة لمعرض ومؤتمر أديبك فهذه فرصتنا لنعرض مزايا استخدام الطاقة الخضراء لتقليص الانبعاثات، فمن خلال المساعدة في تشغيل الطاقة بشكل مستدام في الفعاليات العالمية المتميزة مثل أديبك فإننا ماضون في مساعدة القطاعات في المنطقة في رحلتها نحو مستقبل مستدام، وتُقدر قيمة سوق تأجير مولدات الطاقة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بـ2.44 مليار دولار لعام 2022، ونفتخر بحصة متميزة من هذا السوق في المنطقة."
بدوره قال كريستوفر هدسون، رئيس شركة "دي إم جي إيفنتس"، الجهة المنظمة لـ"أديبك 2023":"تماشياً مع شعارنا لهذا العام وهدفنا في تطوير عمليات التحول في الطاقة دعماً لأهداف الطاقة والمناخ العالمية، فإننا ندرك ضرورة قيام كل مؤسسة وفرد بدوره. إن شراكتنا مع اجريكو هي جزء من التزامنا الأكبر نحو الاستدامة، والتي تتضمن توقيع تعهد (الحياد المناخي الآن) من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، بالإضافة إلى خطة طويلة المدى للسيطرة على الانبعاثات.
"وكجزء من هذه الخطة فإننا أيضاً نسعى لتوفير الطاقة الشمسية لتزويد موقع الفعالية في أدنيك بما يحتاجه من كهرباء بهدف تقليص الانبعاثات الكربونية لفعالياتنا، وذلك في إطار مبادرات إدارة المصادر وتعزيز الخيارات المستدامة لكل المشاركين والشركاء، وستساعد اجريكو، باعتبارها شريك الطاقة لمعرض ومؤتمر أديبك، في تحويل المعرض العالمي إلى فعالية أكثر نظافة واستدامة."
وسيتحدث ماسيمو كابرا، المدير العالمي لقطاع الطاقة المتجددة في اجريكو في "أديبك 2023" حول تطبيقات التقاط واستخدام وتخزين الكربون CCUS والذي طبقته اجريكو مؤخراً في إحدى الشركات في ابوظبي.
كذلك فإن مشاركة اجريكو في معرض "أديبك" ستوفر لها الفرصة لتسليط الضوء على عديد من الحلول المبتكرة لقطاعات الغاز والنفط والطاقة.
وقال ادم ريد، مدير المبيعات- الشرق الأوسط، في اجريكو:"نلاحظ بجلاء تصاعد استخدام خليط الطاقة من الديزل والغاز في المنطقة مبشرا بتغيير مستقبلي في الاتجاه نحو الغاز ومصادر الطاقة المتجددة، فعلى سبيل المثال، فإن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 تستهدف مزيج طاقة يتضمن 44% طاقة نظيفة، 38% غاز، و12% فحم نظيف، و6% طاقة نووية، كذلك فإن المملكة السعودية العربية تسير بخطى ثابتة وواسعة في مجال استدامة الطاقة في الشرق الأوسط، وتتبنى مشروعات عملاقة مثل نيوم الذي سيتم تشغيله بالكامل بالطاقة النظيفة، ونحن هنا لنساعد القطاعات المختلفة في الشرق الأوسط تحقيق الأهداف المتعلقة بتقليص انبعاثات الكربون من خلال التحول من الديزل إلى الغاز واستثمار الحلول المستدامة مثل تخزين البطاريات والطاقة الشمسية."
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