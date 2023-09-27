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الخالد يوجه بمنح 698 عسكريا أوسمة من مختلف الدرجات

9/27/2023 7:18:51 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ‏أصدر رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، توجيهاته بالعمل على إتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بمنح 341 عسكرياً وسام الدفاع الوطني و 213 عسكرياً وسام الواجب العسكري و 144 عسكرياً أنواط الخدمة العسكرية من مختلف الدرجات بعد استيفائهم شروط وضوابط الإستحقاق المقرره في هذا الشأن .

‏وتأتي توجيهاته انطلاقاً من اهتمام القيادة السياسة بشأن أبنائها من منتسبي قوة الإطفاء العام وحرصا منها على تحقيق العدل والمساواة في ما بينهم من خلال منحهم حقوقهم كاملة لبذل المزيد من الجهد والعطاء للمحافظة على الأرواح والممتلكات وتحقيق الأمن المجتمعي.

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