الخالد يوجه بمنح 698 عسكريا أوسمة من مختلف الدرجات

‏وتأتي توجيهاته انطلاقاً من اهتمام القيادة السياسة بشأن أبنائها من منتسبي قوة الإطفاء العام وحرصا منها على تحقيق العدل والمساواة في ما بينهم من خلال منحهم حقوقهم كاملة لبذل المزيد من الجهد والعطاء للمحافظة على الأرواح والممتلكات وتحقيق الأمن المجتمعي.

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