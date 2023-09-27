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الجمارك تطلق خدمة إصدار توكيل للسفر بسيارة كويتية عبر سهل

9/27/2023 7:18:49 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلقت الإدارة العامة للجمارك خدمة
إصدار توكيل للسفر بسيارة كويتية ليتاح للمواطنين السفر بالسيارة إلى دول مجلس التعاون الخليجي بسيارة الغير بعد عمل مصادقة من قبل مالك السيارة والموكل إليه من خلال تطبيق "هويتي" ليتم إصدار التوكيل مباشرة عبر
تطبيق
سهل.

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