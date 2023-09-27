الجمارك تطلق خدمة إصدار توكيل للسفر بسيارة كويتية عبر سهل

الجمارك تطلق خدمة إصدار توكيل للسفر بسيارة كويتية عبر سهل
التاريخ
9/27/2023 7:18:49 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أطلقت الإدارة العامة للجمارك خدمة
إصدار توكيل للسفر بسيارة كويتية ليتاح للمواطنين السفر بالسيارة إلى دول مجلس التعاون الخليجي بسيارة الغير بعد عمل مصادقة من قبل مالك السيارة والموكل إليه من خلال تطبيق "هويتي" ليتم إصدار التوكيل مباشرة عبر
تطبيق
سهل.
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