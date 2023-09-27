قضت بحريق الحمدانية.. عراقية بالثوب التقليدي قبيل المأساة

MENAFN - Khaberni) خبرني - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربية عامة والعراق خصوصا بصور وفيديوهات للفاجعة التي ألمت ببلدة الحمدانية بمحافظة نينوى شمال البلاد.

فقد شهد العراق مأساة بكل المقاييس، مساء الثلاثاء، حين انقلب عرس إلى مأتم بعد أن التهمت النيران القاعة التي احتضنت حفل الزفاف. ولم تكتفِ النيران بالتهام الجدران والأثاث داخل القاعة، بل امتدت لأجسام المدعوين وأهالي العروسين، حيث تحول الفرح إلى فاجعة حقيقية.

ومن بين صورة الضحايا، ألقي الضوء على امرأة كانت من بين المدعويين لحفل الزفاف ويبدو أن أحدا التقط لها صورة وهي سعيدة بارتدائها الثوب التقليدي والتاريخي للمسيحيين في العراق، وعلى الثوب علم العراق التقليدي أيضا.

وتضاربت الأنباء بشأن الأعداد الصحيحة لضحايا حريق قاعة الأعراس في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى شمال العراق، حيث يتراوح عدد القتلى بين 87 إلى 120 قتيلاً، فيما عدد المصابين يتراوح بين 100 إلى 200 مصاب، بحسب روايات رسمية وغير رسمية.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بأن رئيس الوزراء وجّه بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أيام عزاء في ضحايا الحريق.

والحمدانية التي تُعرف أيضاً باسمي قرقوش وبغديدا هي بلدة مسيحية ضاربة في القدم يتحدّث سكّانها لهجة حديثة من الآرامية، لغة السيّد المسيح، وقد زارها البابا فرنسيس في مارس 2021 خلال جولته التاريخية في العراق.

ولحق دمار كبير بهذه البلدة على أيدي تنظيم "داعش" الذي سيطر على مناطق شاسعة من العراق بين عامي 2014 و2017.

وغادر هذه البلدة غالبية أبنائها عندما وقعت في قبضة تنظيم "داعش"، لكنّهم عادوا إليها تدريجاً منذ أعلن العراق انتصاره على الإرهابيين وأعيد إعمارها مذّاك.