أحدها متجر لـ آبل.. فيديو لفوضى ونهب متاجر بفيلادلفيا

MENAFN - Khaberni) خبرني - أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، مجموعات كبيرة من الأشخاص ينهبون متاجر في وسط مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأميركية.

وقال جون ستانفورد القائم بأعمال مفوض الشرطة للصحفيين خلال مؤتمر صحفي إن ضباط الشرطة ألقوا القبض على ما بين 15 و20 شخصا، كثير منهم من

الأحداث، كما تم العثور على سلاحين ناريين.

وأظهرت مقاطع الفيديو مجموعات تقتحم أحد متاجر "آبل"، و"فوت لوكر"، و"لولوليمون"، وترتدي أقنعة وأغطية للرأس.

وقال ستانفورد: "لن يتم التسامح مع هذا الأمر. لقد قمنا باعتقالات وسنواصل القيام بالاعتقالات حتى يتم اعتقال جميع الأفراد المسؤولين عما رأيناه الليلة".

وحث من يعرف أي شخص متورط في النهب أو يحاول بيع البضائع المسروقة أن يبلغ

الشرطة.

وقال: "أعطونا هذه المعلومات حتى نتمكن من إلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص واعتقالهم، مدينتنا لا تستطيع تحمل هذا النوع من الهراء".