أحدها متجر لـ آبل.. فيديو لفوضى ونهب متاجر بفيلادلفيا

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، مجموعات كبيرة من الأشخاص ينهبون متاجر في وسط مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأميركية.
وقال جون ستانفورد القائم بأعمال مفوض الشرطة للصحفيين خلال مؤتمر صحفي إن ضباط الشرطة ألقوا القبض على ما بين 15 و20 شخصا، كثير منهم من
الأحداث، كما تم العثور على سلاحين ناريين.
وأظهرت مقاطع الفيديو مجموعات تقتحم أحد متاجر "آبل"، و"فوت لوكر"، و"لولوليمون"، وترتدي أقنعة وأغطية للرأس.
وقال ستانفورد: "لن يتم التسامح مع هذا الأمر. لقد قمنا باعتقالات وسنواصل القيام بالاعتقالات حتى يتم اعتقال جميع الأفراد المسؤولين عما رأيناه الليلة".
وحث من يعرف أي شخص متورط في النهب أو يحاول بيع البضائع المسروقة أن يبلغ
الشرطة.
وقال: "أعطونا هذه المعلومات حتى نتمكن من إلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص واعتقالهم، مدينتنا لا تستطيع تحمل هذا النوع من الهراء".
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