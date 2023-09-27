لبنان.. الأونروا تطلق العام الدراسي وتستثني صيدا وعين الحلوة

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN- أعلنت وكالة "الأونروا" عن فتح مدارسها وبدء العام الدراسي للطلاب الفلسطينيين في لبنان في الثاني من الشهر المقبل، وأرجأت فتح مدارس منطقة صيدا أمام أكثر من 11 ألف طالب وطالبة حتى إشعار آخر"نظرًا للأوضاع السائدة في مخيم عين الحلوة".

وقالت مديرة شؤون "الأونروا" في لبنان دوروثي كلاوس: "ما زال المسلحون يسيطرون على كل المدارس الثماني في المخيم، التي تعرضت لأضرار ودمار كبيرين، في حين تؤوي المدارس في صيدا عائلات نازحة".

وأضافت أنه يجب "أن تكون المدارس في محيط المخيم آمنة، حتى يتمكن الأطفال من الالتحاق بها".

وأوضحت "أن تمكين أكثر من 11000 من طلاب "لأونروا في صيدا من الحصول على التعليم هو أولويتنا القصوى، ونحن نسعى بكل السبل لتحقيق ذلك بمجرد أن تسمح الظروف بذلك".

ومن جانبها، قررت هيئة العمل المشترك الفلسطيني تنفيذًا اتفاق وقف النار في مخيم عين الحلوة، بعد اجتماعها مساء الثلاثاء في صيدا، نشر عناصر من القوة الأمنية المشتركة يوم الجمعة المقبل، عند مداخل مدارس الأونروا الواقعة بين منطقتي "الطوارئ – الشارع الفوقاني – بستان القدس، التي شكلت محاور ساخنة في الجولة الأخيرة من القتال، بالتزامن مع انسحاب المسلحين منها.

ومن المفترض أن يتبع ذلك استكمال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وصولًا إلى تسليم المتهمين بقتل القائد العسكري في حركة فتح أبو أشرف العرموشي.