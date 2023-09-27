السفير السعودي لدى فلسطين يؤجل زيارته إلى الأقصى

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتل/PNN- ألغى الوفد السعودي برئاسة السفير لدى فلسطين نايف السديري، زيارته التي كانت مقررة، اليوم الأربعاء، إلى المسجد الأقصى، ضمن أول زيارة لوفد سعودي إلى الأراضي الفلسطينية منذ 3 عقود.

وكان من المفترض أن يزور الوفد السعودي المسجد لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف الذي يصادف اليوم وغدا، لكن السديري أبلغ مضيفيه في رام الله، وفق صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أنه لا ينوي الحضور إلى المسجد الاقصى، لكنه وعد بالزيارة في المستقبل.

ووفق صحيفة "هآرتس" فقد "أثارت أنباء الزيارة المرتقبة ردود أفعال حيث دعا البعض إلى منعها، معتبرين أنها إشارة للتطبيع مع إسرائيل. وبعد اطلاع السعوديين على الحساسيات من مضيفيهم في رام الله أجلوا الزيارة".

وكان السديري سلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ظهر أمس الثلاثاء، أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة للسعودية ومفوضا غير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلا عاما في القدس.