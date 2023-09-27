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الإفتاء توضح حكم اختصار صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

9/27/2023 7:12:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-ليلى القرشي
أوضحت دائرة الإفتاء العام في دليلها المرفق أنه يكره اختصار صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثل كتابة "ص" أو "صلعم".
وأكدت دائرة الإفتاء في فتوى نشرتها عبر موقعها الإلكتروني بحسب رصد "الوكيل الإخباري" أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر واحدة من أجل الأذكار التي يجب أن يتذكرها المسلم. وقد أمر الله عز وجل في كتابه الكريم بأدائها، حيث قال الله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا" (الأحزاب/56). لذلك يُحب للمسلم عند كتابة صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء باللغة العربية أو بأي لغة أخرى، أن يكتب الصيغة كاملة، حيث يجمع بين الصلاة والتسليم عليه، ويكتب الصيغة كاملة مثل (صلى الله عليه وسلم)، و(عليه الصلاة والسلام)، وينطق بها كذلك.
وأشارت دائرة الإفتاء في فتوى أخرى إلى أنه لا صيغة محددة يتوجب الالتزام بها في الصلاة على النبي في يوم المولد النبوي، وأن جميع الصيغ التي لا تشتمل على محذور شرعي جائزة ومقبولة. وعلى هذا الأساس، يُمكن استخدام أي صيغة صحيحة ومقبولة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

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