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بوتين يعزي قيادة العراق في ضحايا حريق الحمدانية

9/27/2023 7:12:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه لنظيره العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد السوداني بضحايا الحريق الذي خلف أكثر من 100 قتيل في قضاء الحمدانية ليل الثلاثاء الأربعاء.
وكتب بوتين في برقية تعزية نشرت على موقع الكرملين الإلكتروني:
"تقبلوا خالص تعازينا بسبب الحريق الذي شهدته الحمدانية وأدى إلى سقوط العديد من الضحايا. ومن المحزن بشكل خاص أن هذه المأساة وقعت خلال حفل زفاف".


وطلب الرئيس الروسي نقل كلمات المواساة والدعم لذوي وأصدقاء الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين.


وأعلن الهلال الأحمر العراقي، صباح اليوم الأربعاء، أن عدد ضحايا الحريق الذي التهم قاعة أعراس في قضاء الحمدانية شرقي الموصل، تجاوز 450 شخصا بين قتيل ومصاب، بينما تحدثت معلومات بوقت سابق عن 100 قتيل.

RT

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