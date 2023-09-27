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الاحتلال يجرف 50 دونما لصالح توسعة مستوطنة غرب سلفيت

9/27/2023 7:12:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، على تجريف عشرات الدونمات من أراضي المواطنين في بلدة بروقين غرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية .
وقال محافظ سلفيت عبدالله كميل، إن هذه الممارسات؛ تأتي في إطار مشاريع الضم والتوسع الاحتلالية المتسارعة لتقويض الحلم الفلسطيني لإقامة الدولة المستقلة، داعيا المؤسسات القانونية والمختصة إلى الوقوف عند مسؤولياتها اتجاه الشعب الفلسطيني.
بدوره، لفت مدير بلدية بروقين أمين صبرة في بيان، أن "جرافات الاحتلال تواصل تجريف نحو 50 دونما من أراضي المواطنين الفلسطينيين، لحساب توسعة مستوطنة بروخين المقامة على أراضي المواطنين، وذلك من أجل بناء وحدات استيطانية جديدة".
بترا

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