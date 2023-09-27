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إندونيسيا تحظر التجارة الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي

9/27/2023 7:12:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قررت الحكومة الإندونيسية، اليوم الأربعاء، حظر معاملات التجارة الإلكترونية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي بموجب قواعد تنظيمية جديدة.
وبينت إنها اتخذت هذا الإجراء من أجل حماية التجار والسوق التقليدية في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، مضيفة أن التسعير التنافسي على منصات وسائل الاجتماعي يهدد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وقال وزير التجارة ذو الكفل حسن لصحفيين إن القواعد التنظيمية التي دخلت حيز التنفيذ على الفور تهدف إلى ضمان منافسة تجارية "منصفة وعادلة".

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