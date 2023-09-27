إندونيسيا تحظر التجارة الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قررت الحكومة الإندونيسية، اليوم الأربعاء، حظر معاملات التجارة الإلكترونية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي بموجب قواعد تنظيمية جديدة.
وبينت إنها اتخذت هذا الإجراء من أجل حماية التجار والسوق التقليدية في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، مضيفة أن التسعير التنافسي على منصات وسائل الاجتماعي يهدد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وقال وزير التجارة ذو الكفل حسن لصحفيين إن القواعد التنظيمية التي دخلت حيز التنفيذ على الفور تهدف إلى ضمان منافسة تجارية "منصفة وعادلة".
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