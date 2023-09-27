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رئيس البنك الدولي: البنك يعاني من خلل وظيفي

9/27/2023 7:12:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس البنك الدولي أجاي بانجا، إنه يعمل على إصلاح الخلل الوظيفي بين قيادة البنك المقرض للتنمية، وتعهد بإعادة تركيز مهمته للتصدي بشكل أفضل للتحديات التي يفرضها تغير المناخ.


وبين بانجا، أن البنك يجب أن يغير مهمته المزدوجة الحالية المتمثلة في التخفيف من حدة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك ليشمل تغير المناخ.


وذكر: "أعتقد أن الهدفين المزدوجين يجب أن يتحولا إلى القضاء على الفقر، ولكن على كوكب صالح للعيش، بسبب الطبيعة المتشابكة لأزماتنا".


وأضاف أنه كان يعمل على إعادة تعريف أعمال البنك الدولي حول ما أسماه خمسة قطاعات معرفية رئيسة هي ( الناس، والرخاء، والكوكب، والبنية التحتية، والرقمية).


وتأتي تصريحات بانجا في نيويورك قبل وقت قصير من اجتماع زعماء العالم لحضور الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي ستعقد هذا العام في مدينة مراكش المغربية.

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