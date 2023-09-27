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زاخاروفا: أوكرانيا ستستخدم صواريخ ATACMS لأغراض إرهابية

9/27/2023 7:12:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن كييف ستستخدم صواريخ "ATACMS" الأمريكية لأغراض إرهابية وشن هجمات ضد البنية التحتية المدنية في دونباس وشبه جزيرة القرم.
وفي تعليقها على احتمال نقل صواريخ "ATACMS" لأوكرانيا، قالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "فيما يتعلق بإمدادات صواريخ بعيدة المدى لنظام كييف، فيجب الفهم... أن هذا النوع من الأسلحة سيستخدمها النظام الإجرامي في كييف في الأصل لأغراض إرهابية لقصف منشآت اجتماعية وأحياء سكنية في مدن دونباس والقرم".


وأفادت قناة "NBC"، في الأسبوع الماضي، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن وعد للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بنقل دفعة صغيرة من صواريخ "ATACMS" التكتيكية لأوكرانيا.

RT

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