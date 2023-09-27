ماذا يحدث لجسمك عند شرب الصودا على الريق؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعتبر الصودا بمثابة مشروب يتكون من المياه، ويضاف إليه غاز ثاني أكسيد الكربون ومحليات صناعية ونكهات وسكر.

ماذا يحدث عند تناول الصودا على الريق؟

بعد شرب الصودا ودخولها إلى الأمعاء، يقوم الجسم بتسخينها، وينطلق غاز ثاني أكسيد الكربون ويتوسع في المعدة.



ويؤدي هذا حتما إلى الانتفاخ والشعور بعدم الراحة والإحساس بالامتلاء، والأهم من ذلك كله، الرغبة في التجشؤ.



ويؤدي السكر والمحليات الصناعية الموجودة بنسبة عالية في العديد من المشروبات الغازية إلى مزيد من الاضطرابات الهضمية.



إن الإفراط في تناول السكر يمكن أن يسبب زيادة سريعة في مستويات السكر في الدم، وبالتالي يحدث الشعور بالغثيان والتشنج والإسهال لدى بعض الأشخاص، بجانب فقدان الطاقة والنشاط في بداية اليوم.



تحتوي العديد من منتجات الصودا على نسبة عالية من الحمضيات بسبب النكهات المضافة إليها، ومن ثم يمكن أن تزيد من حموضة المعدة وتؤدي إلى تفاقم أعراضها أو الشعور بألم وعدم الراحة في البطن.



تعد تلك المشروبات الغازية مليئة بالكافيين، ما يمكن أن يزيد من تقلصات الجهاز الهضمي وكذلك إنتاج حمض المعدة بكثافة.



وقد لا يعاني بعض الأشخاص من أي مشكلات واضحة عند شرب الصودا على الريق، إلا أن أولئك الذين يعانون من معدة حساسة أو مشاكلات في الجهاز الهضمي يجب عليهم بشكل خاص الابتعاد عن تلك العادة السيئة.



ويجب على الأشخاص الذين يعانون من حالات، مثل التهاب المعدة والقرحة وارتجاع المريء الابتعاد تمامًا عن تناول هذه المشروبات، لأن شرب الصودا قد يؤثر على مثل هذه الأمراض بشكل خاص.

الكونسلتو

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة