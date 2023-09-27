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برشلونة يقع في فخ مضيفه ريال مايوركا

9/27/2023 7:12:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سقط فريق برشلونة في فخ التعادل أمام مضيفه ريال مايوركا (2-2)، في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل هدفي نادي ريال مايوركا كل من مهاجميه، الكوسوفاري فيدات موريتش، والإسباني أبدون براتس، في الدقيقتين (8، 45) على الترتيب.
في حين سجل ثنائية الفريق الكتالوني كل من الجناح البرازيلي رافينيا، ولاعب خط الوسط الإسباني فيرمين لوبيز، في الدقيقتين (41، 75) على الترتيب.
وتعادل فريق برشلونة للمرة الثانية في الموسم الحالي للدوري "لا ليغا" تخللهما 5 انتصارات، وانفرد بصدارة الدوري برصيد 17 نقطة، بانتظار نتائج مباريات هذه الجولة.
بينما تعادل نادي ريال مايوركا للمرة الثالثة في الموسم مقابل فوز واحد وثلاث هزائم أيضا، وتقدم إلى المركز الخامس عشر على سلم الترتيب برصيد 6 نقاط، بانتظار نتائج مباريات هذه الجولة أيضا.

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