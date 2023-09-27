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أنشيلوتي يعلق تجديد عقده مع مدرب ريال مدريد

9/27/2023 7:12:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعرب الإيطالي المخضرم، كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن سعادته بقيادة الفريق الملكي، مشيرا إلى أن الآن ليس الوقت المناسب للحديث عن تجديد عقده.
ويرتبط كارلو أنشيلوتي (64 عاما) بعقد مع نادي ريال مدريد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي (2023-2024)، واقترن اسمه بتولي مهام تدريب منتخب البرازيل.
وقال أنشيلوتي، خلال مؤتمر صحفي عشية مباراة "الميرنغي" أمام ضيفه لاس بالماس في الجولة السابعة للدوري، عن تجديد عقده: "أنا سعيد هنا، لكن لدينا الوقت، والآن ليس الوقت المناسب للحديث عن مستقبلي"، مضيفا: "نحن نركز على المباريات".
وأضاف المدرب الإيطالي المخضرم: "الانتقادات جزء من وظيفة المدرب، عندما تكون مدربا لفريق ريال مدريد فمن الطبيعي أن تتلقى انتقادات إذا لم تسر الأمور على ما يرام، هذا لا يؤثر علي".
وأكمل كارلو أنشيلوتي: "يجب أن أقوم بنقد ذاتي لتقييم ما كنا نفعله بشكل جيد والأشياء السيئة التي فعلناها ضدّ نادي أتلتيكو مدريد (في المباراة الماضية)، وهي قليلة، تقييمي مختلف عما يمكن أن يفعله أي شخص آخر".
وتعرض نادي ريال مدريد لهزيمة ساحقة أمام جاره اللدود أتلتيكو مدريد (1-3) في "الديربي" الذي جمعهما مساء الأحد الماضي، على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن الجولة السادسة للدوري، ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة.

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