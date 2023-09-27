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قطر للطاقة توقع عقدا بـ3.9 مليار دولار لبناء 17 ناقلة غاز

9/27/2023 7:12:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقعت شركة قطر للطاقة، اليوم الأربعاء، اتفاقية بقيمة 14.2 مليار ريال قطري (3.9 مليار دولار) لبناء 17 ناقلة للغاز الطبيعي المسال.


وتمثل هذه الصفقة، بداية المرحلة الثانية من برنامج قطر للطاقة لبناء الأسطول البحري لناقلات الغاز الطبيعي المسال الذي سيدعم الزيادة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من مشروعي توسعة حقل الشمال وغولدن باس، بالإضافة إلى متطلبات تحديث أسطولها على المدى الطويل، بحسب بيان الشركة.


وذكر البيان، أنه إلى جانب 60 ناقلة تعاقدت عليها قطر للطاقة في المرحلة الأولى من البرنامج، والتي سيتم بناؤها في الأحواض الكورية والصينية، فإن اتفاقية اليوم ترفع إجمالي عدد سفن الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي سيتم تسليمها إلى قطر للطاقة وشركاتها التابعة إلى 77 ناقلة، مع المزيد من الناقلات في المستقبل.

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