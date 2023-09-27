إيران تطلق قمرا عسكريا إلى الفضاء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيراني، عيسى زاربو أن بلاده نجحت بإطلاق قمر صناعي عسكري جديد ووضعه في مدارات الأرض.



وقال الوزير: "بفضل جهود القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني تم إطلاق القمر الصناعي (نور-3) ووضعه في مدار يرتفع 450 كلم عن سطح الأرض، تم إطلاق القمر باستخدام صاروخ قاصد إيراني الصنع.. أهنئ خبراء الحرس الثوري الإيراني والمشاركين في برنامج الفضاء على هذا النجاح".



وساهم الحرس الثوري الإيراني في تطوير برنامج الفضاء الجوي الإيراني لسنوات عديدة، وفي أبريل 2020 أطلقت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني أول قمر صناعي عسكري إيراني (نور-1)، ووضع القمر في مدار يرتفع 425 كلم عن سطح الأرض، وفي مارس 2022 أطلقت قمر (نور-2).



بدأت إيران تطوير برنامجها الفضائي عام 2004، وتعتبر اليوم واحدة من الدول الـ 24 المؤسسة للجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، والتي تأسست عام 1959.

RT