الفنانة المصرية روجينا تتعرض لحادث سير -صورة
التاريخ
9/27/2023 6:13:40 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
كشفت الفنانة المصرية روجينا عن تعرضها لحادث سير ونشرت صورة على حسابها عبر إنستغرام ظهر فيها كسر في زجاج السيارة وعلقت قائلة: "الحمد والشكر لله".
من جهة أخرى، أعربت الفنانة روجينا عن سعادتها بالتكريم الذي نالته في مهرجان المسرح العربي المقام بالمعهد العالي للفنون المسرحية عن مسلسل (ستهم) التي شاركت به في موسم رمضان الماضي .
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